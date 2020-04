Final Fantasy 7 Remake: al via il preload su PlayStation 4

Se siete tra gli utenti che dispongono di una connessione non particolarmente prestante e avete deciso di acquistare l'edizione digitale di Final Fantasy 7 Remake per ovviare ai possibili ritardi della consegna, sappiate che ci sono ottime notizie per voi.

Sony ha nelle ultime ore dato il via alla possibilità di scaricare in largo anticipo tutti i file necessari ad avviare il gioco per la prima volta nella notte tra giovedì e venerdì. Se avete quindi preordinato il gioco (o state per prenotarlo sul PlayStation Store), potete immediatamente cliccare sul tasto "Scarica" per procedere al download. Il titolo Square Enix richiede solo 13,750 GB per poter essere avviato, invece per completare il preload c'è bisogno di effettuare un download di ben 90,622 GB, quindi iniziate a liberare spazio sui vostri hard disk. Va precisato che quello di Final Fantasy 7 Remake è un caso eccezionale, dal momento che sul PlayStation Store non è mai possibile effettuare il preload di un titolo se non ad almeno 48 ore dal lancio.

Vi ricordiamo che prenotando la versione digitale del gioco e scaricando la versione gratuita di FFXIV è possibile ottenere senza alcun costo aggiuntivo il particolare tema di Final Fantasy VII.

Avete già letto la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli?