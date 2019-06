Final Fantasy 7 Remake: primi dettagli sul nuovo sistema di combattimento

La conferenza Square Enix all'E3 2019 ha esordito mostrando immediatamente un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake, uno dei giochi più attesi dalla community videoludica.

Durante l'appuntamento è stato inoltre affrontato il tema del nuovo sistema di combattimento che verrà introdotto dal remake. Diversi gli elementi evidenziati durante la presentazione. Tra i principali possiamo citare un rinnovamento del sistema ATB (Active Time Battle), affiancato dall'introduzione di una inedita "Tactical Mode". Quest'ultima, nello specifico, consente al giocatore di rallentare lo scorrere del tempo e di approfittare di questo frangente per accedere al menu comandi e selezionare diverse azioni possibili. Durante il video gameplay mostrato direttamente sul palco dell'evento Square Enix, è stata inoltre mostrata una prima boss-fight, che ha visto Cloud e Barrett fronteggiare la Scorpion Sentinel. Durante lo scontro, il giocatore ha potuto passare dal controllo dell'uno a quello dell'altro. Cosa ne pensate di queste prime novità?



Vi ricordiamo che in occasione dell'E3 2019, sono state inoltre svelate due edizioni speciali di Final Fantasy 7 Remake: una "Deluxe Edition" ed una "First Class Edtion". Square Enix ha inoltre confermato che il primo episodio di questa ambiziosa rivisitazione del grande ed amatissimo classico videoludico esordirà in data 3 marzo 2020 su Playstation 4.