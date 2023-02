Final Fantasy 7 Remake: il producer spiega le ragioni dietro le modifiche alla trama

Anche se lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth sta accelerando, la seconda parte del remake di Final Fantasy VII continua ad essere in larga parte avvolta nel mistero. Square Enix ha mostrato ancora poco del gioco, il quale è ancora sprovvisto di una data d'uscita precisa.

Nonostante ciò, la compagnia nipponica non perde occasione per tenere aggiornati i fan, rivelando quando possibile piccoli dettagli sullo sviluppo di Rebirth e retroscena su tutto il progetto collegato a Final Fantasy VII Remake. Nel corso di un'intervista con VG247, il producer Yoshinori Kitase si è in particolare soffermato sui motivi che hanno spinto il team di sviluppo a modificare la trama del classico originale per PS1 (che lui stesso diresse all'epoca), facendo così in modo che il Remake seguisse una strada propria.

"Ci siamo approcciati al progetto di Final Fantasy VII Remake con l'obiettivo di realizzare qualcosa che fosse godibile sia dai fan del gioco originale, sia da chi non lo conosceva", spiega Kitase, che prosegue: "Ho avuto esperienze con un gioco che amavo e mi divertiva che è stato poi rifatto, l'ho preso spinto dalla nostalgia. All'inizio è stato divertente, ma il divertimento scaturito dalla nostalgia è durato soltanto fino alle prime fasi di gioco, me ne sono reso conto e non sono più andato avanti. Per questo motivo ho deciso che FFVII Remake non doveva poggiarsi solo sulla nostalgia, ma doveva anche offrire una nuova storia per rivelarsi sia nostalgico che fresco al tempo stesso".

Per diversi fan, la trama della prima parte del Remake si è discostata anche troppo dalla narrativa originale, ma Kitase conferma che nei piani del team c'è l'intenzione di proseguire lungo questa strada: "La conseguenza dei cambiamenti è che, per la seconda e terza parte, abbiamo messo addosso ai fan la forte curiosità di scoprire quali parti saranno fedeli al 100% al gioco originale, e quali invece offriranno elementi nuovi".

"L'originale Final Fantasy VII - conclude il producer sulla questione - è stato amato dai fan per oltre 20 anni, ma ho iniziato a pensare che non volevo che il gioco finisse ad essere una semplice roba d'archivio. Voglio renderlo un gioco che continui ad essere amato per altri 100 anni ancora, ed è qui che entra in gioco Final Fantasy VII Remake".

In attesa di novità più corpose da parte di Square Enix, ricapitoliamo intanto cosa sappiamo su Final Fantasy 7 Rebirth e cosa aspettarci quindi dalla seconda parte del progetto.