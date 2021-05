Final Fantasy 7 Remake per PS4 a 29.99 euro, nuova offerta del giorno

Final Fantasy VII Remake è uno dei JRPG più venduti dell'ultimo anno, ma quanto costa il gioco Square Enix? Uscito nell'aprile 2020 in esclusiva su PS4, il prezzo nel corso dei mesi è calato ed ha raggiunto ora il suo minimo storico... è davvero arrivata l'ora di recuperare un classico.

Potete acquistare Final Fantasy 7 Remake per PS4 a 29.99 euro su eBay, prezzo davvero contenuto per portarsi a casa un pezzo di storia del videogioco. FF7 Remake è compatibile anche con PlayStation 5, a giugno arriverà l'aggiornamento gratuito per la next-gen che includerà varie migliorie mentre il DLC Episodio Yuffie dovrà essere acquistato a parte, come confermato da Square:



"Se possiedi la versione fisica o digitale di Final Fantasy VII Remake puoi scaricare l'aggiornamento gratuito alla versione PS5. L'aggiornamento non include Episodio Yuffie, in vendita separatamente. Se hai acquistato la versione fisica di Final Fantasy VII Remake e possiedi una PlayStation 5 Digital Edition non potrai scaricare l'aggiornamento."



Si tratta dunque di una offerta molto interessante considerando il normale prezzo di listino del gioco, ricordiamo che Square Enix è attualmente al lavoro su Final Fantasy VII Remake Parte 2, seconda parte del remake in arrivo presumibilmente tra il 2022 e il 2023 ma ancora priva di una finestra di lancio.