Final Fantasy 7 Remake con PlayStation Plus: come effettuare l'upgrade gratis per PS5

Contestualmente al lancio della versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade, il team di Sony ha deciso di modificare la propria politica nei confronti della versione PlayStation Plus del gioco.

Con l'inclusione del JRPG nella Instant Game Collection riservata agli abbonati al servizio, il colosso giapponese aveva infatti deciso di includere nell'iniziativa esclusivamente la versione PlayStation 4 di Final Fantasy VII Remake. Gli abbonati al servizio non avevano di conseguenza potuto procedere con l'upgrade del titolo Square Enix alla sua versione next gen. Tale decisione è stata rivista di recente, con l'annuncio dell'abilitazione dell'upgrade PS5 di Final Fantasy VII Remake gratis anche via PS Plus.



Ma come effettuare l'upgrade gratuito? La procedura è in verità molto semplice. A partire dalla giornata di domani, mercoledì 22 dicembre 2021, sarà infatti disponibile una patch dedicata. Con il download di quest'ultima, gli utenti PS Plus che hanno aggiunto il JRPG alla propria raccolta nel corso del marzo 2021 potranno effettuare l'upgrade di Final Fantasy VII Remake, dalla versione PS4 a quella PS5.



Una volta ultimata l'installazione dell'aggiornamento, gli utenti PlayStation 5 potranno godere di una serie di migliorie all'interno del gioco. Tra queste ultime, segnaliamo tempi di caricamento ridotti, texture migliorate e sistema di illuminazione potenziato. In aggiunta, Final Fantasy VII Remake supporterà le funzionalità del controller DualSense. Sul fronte delle novità assolute, spicca poi l'introduzione di una Photo Mode per il JRPG.