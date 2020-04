Final Fantasy 7 Remake per PS4: tutte le edizioni in vendita sul PlayStation Store

Final Fantasy 7 Remake è disponibile da oggi anche in Italia e se acquistare la copia fisica potrebbe essere un problema a causa dell'emergenza Coronavirus, sul PlayStation Store il gioco è regolarmente disponibile in digital download in due versioni.

L'edizione Standard costa 69.99 euro e include solamente il gioco completo senza bonus di alcun tipo, ben più ricca è invece la Digital Deluxe Edition (89.99 euro) che include oltre al gioco anche un album di illustrazioni digitali, la mini colonna sonora, materia di invocazione Kyactus e materia di invocazione Carbuncle. In alternativa è possibile acquistare il Digital Deluxe Upgrade per l'edizione Standard al prezzo di 20 euro, include tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition. Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis anche un tema di Cloud per un periodo limitato.

Final Fantasy VII Remake è disponibile ovviamente anche in formato fisico (standard e limited edition) presso i principali rivenditori e siti di eCommerce, i tempi di spedizione però non sono troppi brevi a causa della difficoltà nel raggiungere alcune zone del paese, inoltre le scorte sembrano essere limitate con poche possibilità di nuovi rifornimenti nel brevissimo periodo.