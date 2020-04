Final Fantasy 7 Remake, celebriamo il lancio con un wallpaper esclusivo

Sono trascorsi circa cinque anni dall'annuncio del progetto, ma ora Final Fantasy 7 Remake è finalmente disponibile su PlayStation 4, in esclusiva temporale sino all'aprile 2021.

Per festeggiare l'approdo sul mercato videoludico dell'atteso rifacimento della settima Fantasia Finale di casa Square Enix, la Redazione di Everyeye.it ha deciso di offrire un piccolo omaggio a lettori e lettrici! Ispirandoci all'iconica schermata iniziale dell'originale Final Fantasy 7, abbiamo infatti realizzato un esclusivo wallpaper celebrativo.



Con risoluzione in 4K, quest'ultimo immortala la Buster Sword di FF7, arma brandita nel JRPG dal nostro alter ego digitale, il biondo protagonista Cloud Strife. Potete dunque procedere liberamente al download del wallpaper a tema Final Fantasy 7 Remake: lo trovate disponibile in calce a questa news! Ne approfittiamo per augurarvi una piacevole avventura per le strade della nuova Midgar, tra vecchie conoscenze ed elementi innovativi con cui il team di sviluppo ha scelto di ampliare l'universo narrativo del JRPG esordito negli Anni Novanta.



Restando in tema di omaggi, ricordiamo che anche Square Enix ha voluto festeggiare in maniera speciale il lancio del titolo. Nel corso della giornata odierna, venerdì 10 aprile, la software house ha infatti pubblicato alcuni temi dinamici gratuiti a tema Final Fantasy 7 Remake per PS4.