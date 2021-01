Final Fantasy 7 Remake per PS5 e Life is Strange 3 annunciati a febbraio?

Secondo un utente del forum di ResetERA (Navtra, ritenuto fonte affidabile dai moderatori) Square Enix avrebbe in programma due importanti annunci per il mese di febbraio, uno dei quali legato alla serie Final Fantasy.

Nello specifico l'insider (il cui track record non è noto) parla dell'annuncio di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 5 e Life is Strange 3, quest'ultimo multipiattaforma. Final Fantasy 7 Remake dovrebbe quindi godere di un upgrade next-gen specifico per PS5, al momento l'esclusiva temporale con Sony non è ancora scaduta (terminerà ad aprile 2021) ma non è chiaro se il gioco arriverà in futuro anche su Xbox One e Xbox Series X/S.

L'insider non sa se Square Enix lancerà un upgrade gratuito o se proporrà una vera e propria remastered next-gen per PlayStation 5 in vendita come gioco nuovo. Nessun dettaglio concreto invece su Life is Strange 3, attualmente in sviluppo ma apparentemente avvolto nel completo mistero.

Recentemente si è parlato dell'arrivo di FF7 Remake su Google Stadia ma anche in questo caso non ci sono conferme dirette in merito. A inizio anno Square Enix ha registrato i marchi Ever Crisis, The First Soldier e Shinra Electric Power Company, che questi nomi possano essere legati a Final Fantasy VII Remake Parte 2?