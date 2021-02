Final Fantasy 7 Remake su PS5 e PC con contenuti della storia inediti? Il nuovo rumor

I fan di Final Fantasy 7 Remake non vedono l'ora che arrivi il 13 febbraio, giorno in cui è atteso un annuncio in merito a nuovi contenuti per il gioco. A portarci la lieta novella sarà il co-director Motomu Toriyama, che trasmetterà un video messaggio prima dell'inizio del Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour.

Non sappiamo ancora cos'ha in serbo per noi di preciso Square Enix, ma in rete si stanno moltiplicando delle voci che vogliono Final Fantasy 7 in arrivo su PC e PlayStation 5 con un aggiornamento dedicato. I primi rumor in tal senso hanno trovato diffusione lo scorso mese di gennaio per mano di un utente di ResetEra, un certo KatharsisT, e sono stati rinforzati domenica 7 febbraio, quando il noto e rispettato leaker Navtra ha rincarato la dose affermando che non solo Final Fantasy 7 Remake arriverà su PS5 e PC, ma lo farà anche con contenuti della storia inediti.

Le parole del leaker, ci teniamo a far notare, sono arrivate prima dell'annuncio di ieri, con il quale Square Enix ha anticipato informazioni su nuovi contenuti per Final Fantasy 7 Remake. Navtra, inoltre, ha spiegato di aver sentito parlare dell'aggiornamento per PS5 e PC con nuovi contenuti della storia ben otto mesi fa, e che quindi nel frattempo potrebbe essere cambiato qualcosa nei piani della compagnia. "Le mie informazioni potrebbero essere obsolete ore, quindi ho scelto di non parlare molto dei contenuti del port e semplicemente confermarne l'esistenza", ha scritto su ResetEra.



La vera conferma, in ogni caso, l'avremo solamente nel fine settimana, quando Square Enix annuncerà novità in merito a Final Fantasy 7 Remake.