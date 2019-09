Final Fantasy 7 Remake: pubblicate la box art ufficiale ed una nuova serie di screenshot

Square-Enix ha ufficialmente tolto i veli alla box art definitiva di Final Fantasy VII Remake. Quella che potete ammirare integralmente in calce alla notizia è la cover occidentale che accompagnerà l'edizione retail dell'attesissimo rifacimento di uno dei capitoli maggiormente amati della storica saga JRPG.

La box art di Final Fantasy VII Remake rende omaggio a quella del titolo originale pubblicato nel 1997, e oggi come allora vede protagonista Cloud Strife pronto ad affrontare la malvagia Shinra Corporation armato della sua imponente Buster Sword (su cui peraltro è possibile scorgere la presenza di due sfere di Materia, l'energia con cui potremo infondere la nostra lama e sferrare colpi magici in combattimento).

Come se non bastasse, Square-Enix ha poi diffuso una nuova succulenta galleria di immagini a cui potete dare un'occhiata in chiusura di notizia. Gli screenshot indugiano sui primi piani di alcuni dei personaggi più noti del gioco, tra cui lo stesso Cloud, Barret e Tifa, ma ci concedono anche l'occasione di ammirare la spettacolarità delle fasi di combattimento (affrontabili anche tramite la Classic Mode, pensata appositamente per i fan di vecchia data).

Lasciandovi alla visione degli scatti, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 a partire dal 3 marzo 2020.