Final Fantasy 7 Remake: pubblicato il trailer di lancio in inglese e giapponese

A sette giorni dall'arrivo del gioco nei negozi, Square Enix ha pubblicato il Final Trailer di Final Fantasy VII Remake, ultimo video prima del debutto della produzione. Attenzione perchè il filmato contiene spoiler e anticipazioni sulla trama di FF7 e su alcuni eventi legati al gioco.

"È arrivato il trailer finale di Final Fantasy VII Remake, con delle rivelazioni che ti lasceranno a bocca aperta e delle immagini prese da varie scene del gioco completo!" In apertura vi proponiamo il trailer il lingua inglese (con sottotitoli in italiano) mentre in calce trovate il video in versione originale giapponese.

Il lancio di Final Fantasy VII Remake è atteso per il 10 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO, Square Enix ha anticipato la distribuzione delle copie fisiche per fare in modo che i rivenditori online possano spedirle in tempo per il Day One, tuttavia in alcuni mercati la distribuzione delle copie retail potrebbe ritardare, nessun rinvio invece per quanto riguarda l'edizione digitale.

In alcuni paesi come l'Australia Final Fantasy VII Remake è già disponibile così come in parte dell'Europa, anche in Italia alcuni rivenditori sembrano aver già spedito le copie ai propri clienti.