Final Fantasy 7 Opening Cinematic: pubblicato il video di apertura ufficiale!

Square Enix ha pubblicato la Opening Cinematic di Final Fantasy VII Remake, un video in CGI che presenta la nuova Midgar. Il filmato introduttivo introduce la città ed i suoi abitanti, dando così inizio alla storia di FF7, uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi.

Non proseguiamo oltre per evitare spoiler, in apertura trovate il video internazionale mentre in calce potete video la sequenza d'apertura originale giapponese. Final Fantasy VII Remake è atteso per il 10 aprile su PlayStation 4 e PS4 PRO, in esclusiva temporale per almeno 12 mesi, al momento non è stato annunciato l'arrivo del gioco su altre piattaforme.

Nella giornata di ieri Square Enix ha pubblicato una serie di nuove immagini di Final Fantasy 7 mentre la scorsa settimana è stato diffuso il trailer con la colonna sonora di Nobuo Uematsu. Con questo remake Square Enix vuole portare un grande classico dei videogiochi in una nuova era, il progetto sarà diviso in vari episodi, sui quali tuttavia gli sviluppatori non hanno ancora fatto chiarezza per quanto riguarda contenuti e date di pubblicazione.



Vi lasciamo alla visione del trailer ricordandovi che è disponibile anche una Key Art di Final Fantasy VII Remake che raffigura i principali personaggi del JRPG Square Enix.