Final Fantasy 7 Remake: quando uscirà l'ultimo gioco della trilogia?

Square Enix ha pubblicato in Giappone il libro Final Fantasy 7 Remake Ultimania, con contributi di Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase. Quest'ultimo in particolare si sbilancia riguardo l'ultimo episodio della trilogia e la possibile finestra di lancio dello stesso.

La trama di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è quasi pronta e Tetsuya Nomura non vede l'ora di finire la maratona di Final Fantasy 7 Remake, anche se temiamo che dovrà lavorare ancora qualche anno al progetto. Quanti? Idealmente, non meno di 36 mesi, stando a quanto dichiarato da Kitase.

O meglio, facciamo chiarezza. Il producer della serie fa sapere che ipoteticamente l'obiettivo attuale è quello di completare i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 nello stesso lasso di tempo di Rebirth, con la speranza di finire la trilogia remake nel 2027, nell'anno del trentesimo anniversario di FF7.

Final Fantasy 7 Remake è uscito nell'aprile 2020 mentre Rebirth è stato pubblicato a febbraio 2024, nel mezzo però dodici mesi sono serviti per lavorare sul DLC Intergrade e sul porting PC usciti nel 2021. A questo punto non è escluso che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 possa uscire su PS6 o magari come gioco cross-gen per PS5 e la futura console casalinga di Sony.

