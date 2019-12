Final Fantasy 7 Remake: il rating ESRB rivela delle aggiunte alla trama originaria?

A pochi mesi dal lancio di Final Fantasy 7 Remake, l'ESRB si premura di analizzare il kolossal di Square Enix per inquadrarlo nel sistema di classificazione dei videogiochi destinati alla vendita negli Stati Uniti.

Nel giustificare la scelta di catalogare il titolo con un rating "Teen", corrispondente al "13+" della classificazione PEGI europea, l'ente governativo americano sembra fornirci delle anticipazioni su di una parte della trama che non era presente nel capolavoro originario e che, di conseguenza, dovrebbe essere aggiunta nel Remake.

La scena descritta dall'ESRB, scelta proprio per i contenuti "maturi" in essa rappresentati, raffigura "un uomo che compie dei gesti inequivocabili mentre osserva delle donne con abiti succinti": i fan di lunga data di Final Fantasy 7 noteranno le forti analogie tra questa scena e quella che ha coinvolto Don Corneo nel titolo del 1997. La descrizione minuziosa fornitaci dall'ente statunitense, quindi, rende estremamente probabile l'aggiunta di nuove porzioni della trama dedicate, appunto, a Don Corneo, o almeno questa è la conclusione a cui si può giungere in base alla scheda ESRB che classifica come "Teen" il nuovo FF7.

Nell'attesa di ricevere un chiarimento da parte di Square Enix, vi ricordiamo che il lancio di Final Fantasy 7 Remake è previsto per il 3 marzo del 2020 su PS4. L'accordo di esclusiva temporale siglato da Sony e dalla software house nipponica durerà fino al 2021, al termine del quale potremo assistere alla commercializzazione di FF7 Remake su di una rosa di piattaforme che potrebbe comprendere PC, Xbox One e Xbox Series X.