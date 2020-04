Final Fantasy 7 Remake, Red XIII diventa giocabile: ecco come!

Anche se all'occorrenza si unisce al combattimento, Red XIII non può essere controllato direttamente dal giocatore in Final Fantasy 7 Remake. I modder, tuttavia, hanno già dimostrato in più di un'occasione che spesso certi limiti possono essere superati...

Un utente conosciuto come Xeeynamo è riuscito a rendere Red XIII giocabile grazie ad un save editor, che altri non è che la versione aggiornata del medesimo tool utilizzato per Kingdom Hearts 3. Il software in questione permette di intervenire sui salvataggi decriptati e modificare l'inventario, le unità di Materia, il livello dei personaggi e, infine, scegliere i membri del party, incluso Red XIII.

In Final Fantasy 7 Remake le movenze della creatura non sono tuttavia ottimizzate per essere controllate dal giocatore, e lo si capisce vedendolo in azione nel video allegato in calce a questa notizia. Anche se è in grado di mettere a segno attacchi unici perfettamente animati, non possiede un'abilità speciale associata al tasto triangolo. Inoltre, lascia automaticamente il party ogni volta che parte una cutscene o avviene una modifica alla composizione della squadra imposta dalla storia.

In sostanza si tratta di un semplice e divertente esperimento, che sicuramente non evolverà in futuro poiché la versione PlayStation 4 di Final Fantasy 7 Remake non può essere moddata. Chissà, magari in futuro vedremo qualcosa di più elaborato su PC - semmai dovesse diventare disponibile su questa piattaforma. Final Fantasy 7 Remake è attualmente disponibile all'acquisto solamente su PlayStation 4 e PS4 Pro, piattaforme sulle quali rimarrà esclusiva per un anno esatto. Oggi, intanto, abbiamo avuto conferma dal produttore che Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è in sviluppo.