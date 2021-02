Final Fantasy 7 Remake: registrati i marchi 'Ever Crisis' e 'The Isle Dragon Roars'

Negli ultimi giorni si sta parlando sempre più spesso di Final Fantasy 7 Remake, titolo sul quale Square Enix farà a breve un annuncio che potrebbe riguardare la tanto attesa versione PC, Xbox e PlayStation 5. Ad accendere i fan è però un'azione intrapresa dalla software house, che ha registrato in diverse parti del mondo due marchi.

Ci riferiamo nello specifico a "Ever Crisis" e "The Isle Dragon Roars", ovvero due marchi che sono stati registrati in Europa, Australia e Stati Uniti. Una mossa del genere potrebbe indicare che l'annuncio a tema Final Fantasy 7 Remake dei prossimi giorni abbia a che fare con i contenuti aggiuntivi della riedizione per PC e console di nuova generazione o che possa riferirsi a Final Fantasy 7 Remake Parte 2, gioco di cui non conosciamo nemmeno il titolo ufficiale. Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni in merito a questi marchi registrati, i quali non sono gli unici a destare sospetti: qualche giorno fa è infatti stato registrato sempre da Square Enix il marchio "The First Soldier", accompagnato dal logo della Shinra.

Insomma, qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola e per saperne di più dovremo attendere il prossimo sabato 13 febbraio 2021, giorno in cui è atteso il nuovo annuncio.