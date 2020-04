Final Fantasy 7 Remake, Resolution: quali scelte compiere per legare con Tifa o Aerith

In Final Fantasy 7 Remake è possibile costruire nel corso dei capitoli il rapporto con Tifa o Aerith in modo da assistere in uno specifico punto del gioco ad un filmato speciale. Scopriamo quindi quali scelte prendere per fare in modo da avere il controllo della protagonista dell'evento del Capitolo 14 che prende il nome di Resolution.

Di seguito potete trovare l'elenco completo dei capitoli le cui scelte hanno un impatto più o meno sensibile su quale sarà l'eroina al centro del filmato del Capitolo 14.

Capitolo 2

Durante il primo incontro tra Aerith e Cloud, la ragazza dona al protagonista un fiore di colore giallo e potrete rispondere in due diversi modi. Per migliorare i rapporti con Aerith dovreste chiedere alla ragazza il prezzo del fiore, se invece volete ottenere l'effetto opposto bisognerebbe darle l'altra risposta e poi "Ok, lo prenderò" per diminuire ulteriormente la sua simpatia nei vostri confronti.

Capitolo 3

Alla fine del capitolo, Tifa offre a Cloud un drink permettendo al protagonista di scegliere la tipologia di bevanda da preparare: se volete legare maggiormente con Tifa scegliete l'opzione "Qualcosa di forte".

Capitolo 9

Nel corso di questo capitolo dovrete dare un giudizio su Tifa che influirà sulla sua possibile presenza nel filmato del Capitolo 14. Se volete aumentare sensibilmente il legame con la ragazza dovreste scegliere l'opzione "È in gran forma". Selezionando "È un'ottima combattente" migliorerete la situazione con Tifa, ma con un impatto minore rispetto alla precedente opzione. Se invece preferite vedere il filmato con Aerith, date a Tifa la terza risposta, elogiando la sua abilità con i libri.

Sempre durante il Capitolo 9 vi ritroverete a parlare con Aerith e a scegliere fra tre diverse opzioni di dialogo su come trascorrere la notte. Se volete migliorare i rapporti con la ragazza limitatevi a dirle "No, grazie", se invece preferite Tifa chiedete informazioni sul prezzo, risposta che manderà Aerith su tutte le furie.

La terza ed ultima scelta di questo capitolo che potrebbe influenzare l'evento Resolution è quella che si può prendere durante il dialogo sull'abito di Aerith. Dicendole "Importa quello che penso?" perderete punti con la ragazza e aumenterete le possibilità di vedere Tifa nel filmato, invece rispondendole "È ok" renderete Aerith felice.

Capitolo 10

Quella da prendere nel Capitolo 10 non è una scelta legata ai dialoghi. Vi verrà infatti chiesto di andare a controllare lo stato delle due protagoniste e potrete liberamente scegliere da quale delle due andare prima: tale decisione gioca un ruolo importantissimo e dovrete parlare prima con Aerith o Tifa in base alle vostre preferenze.

Capitolo 14

Senza entrare troppo nei particolari, nel Capitolo 14 potrete assistere ad uno di tre diversi filmati con protagonisti altrettanti personaggi: Tifa, Aerith o Barrett. Ad influenzare l'eroe presente nel filmato saranno tutte le precedenti scelte e per vedere quello con Barrett è necessario deludere entrambe le ragazze dando le risposte sbagliate in situazioni cruciali come quella del fiore per Aerith e quella del drink per Tifa.

