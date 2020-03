Final Fantasy 7 Remake rinviato per il Coronavirus? Square Enix chiarisce la situazione

I rappresentanti di Square Enix pubblicano un nuovo messaggio sul proprio sito ufficiale per fare definitivamente chiarezza sulla questione relativa al possibile rinvio di Final Fantasy 7 Remake, soprattutto per quanto riguarda la versione retail, per colpa dell'emergenza Coronavirus.

Nella lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati del kolossal GDR che attendono con ansia di reindossare i panni di Cloud, Square Enix spiega che "mentre ci prepariamo alla pubblicazione di Final Fantasy 7 Remake per il 10 aprile, volevamo tenervi aggiornati sulla questione delle misure attuate dai governi per prevenire la diffusione del virus COVID-19 e sulla loro possibile influenza nella distribuzione delle copie fisiche del gioco nelle regioni occidentali".

"Come saprai, molti Paesi stanno chiudendo l'accesso ai propri confini nazionali, limitando la distribuzione e la consegna di articoli non essenziali", prosegue la nota diramata da Square Enix per sottolineare come "comprensibilmente queste restrizioni sono state introdotte in modo che gli articoli essenziali possano raggiungere la loro destinazione il più rapidamente possibile. Questo non significa che le copie fisiche di Final Fantasy 7 Remake non saranno spedite, significa solo che non possiamo controllare la data di arrivo del gioco".

Nel messaggio, i rappresentanti di Square Enix invitano tutti coloro che hanno prenotato Final Fantasy 7 Remake a mettersi in contatto con i singoli negozi e siti interessati per avere un quadro più chiaro delle tempistiche di distribuzione dei giochi acquistati. L'azienda giapponese specifica inoltre che "stiamo attualmente prendendo accordi per garantire che chi ha prenotato il gioco dallo Square Enix Store possa riceverlo entro il 10 aprile".