Final Fantasy 7 Remake: risoluzione e framerate nell'analisi tecnica della demo in 4K

Ad appena un giorno dalla pubblicazione, è già apparsa in rete la prima analisi tecnica della demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4 e PlayStation 4 Pro.

I responsabili del canale YouTube VG Tech hanno passato sotto la loro lente d'ingrandimento il lavoro operato dai grafici di Square Enix, scoprendo che Final Fantasy 7 Remake gira con un risoluzione dinamica su entrambe le console di casa Sony, al fine di offrire in ogni momento la massima qualità visiva possibile senza sacrificare il framerate.

Su PlayStation 4 Pro, con un output a 4K (3840×2160), la risoluzione nativa varia da un minimo di 2133x1200 a un massimo di 2880x1620. Quando l'uscita è in Full HD, invece, la risoluzione nativa è pari a 1920x1080 in ogni momento (con il Supersampling di Sistema di PS4 Pro disabilitato). Su PlayStation 4, invece, la demo gira con una risoluzione dinamica che oscilla tra 1600x900 e 1920x1080. Il framerate, come potete vedere voi stessi nella video analisi in 4K allegata in cima a questa notizia, è pressoché stabile a 30fps su entrambe le piattaforme di gioco.

Trattandosi di un'analisi condotta su una demo, non è escluso che la situazione possa rivelarsi ancora migliore nella versione finale che approderà sugli scaffali il 10 aprile. Final Fantasy 7 Remake è entrato in fase Gold, pertanto il rischio di un nuovo rinvio è completamente scongiurato.