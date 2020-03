Final Fantasy 7 Remake, rotto il Day One? Avvistate copie del gioco PS4!

Mancano ancora diversi giorni alla pubblicazione ufficiale di Final Fantasy VII Remake su PlayStation 4, eppure sembra che alcuni videogiocatori siano già in possesso dell'atteso titolo.

Sulle pagine dei noto forum Reddit, ma anche su Twitter hanno infatti fatto la propria comparsa alcuni scatti raffiguranti, nello specifico, la Deluxe Edition di Final Fantasy 7 Remake. Direttamente in calce a questa news, potete visionare post e cinguettii raffiguranti i contenuti della ricca edizione del gioco Square Enix. Ovviamente, al momento non c'è modo di verificare l'attendibilità delle immagini, ma, nel dubbio, i giocatori che non vogliono incappare in sgraditi spoiler legati alla nuova avventura di Cloud, Aerith, Tifa e compagni potrebbero voler prestare particolare attenzione.



Cogliamo l'occasione per ricordare al pubblico che, nonostante la data di uscita del JRPG resti fissata per il 10 aprile 2020, l'attuale crisi sanitaria legata all'epidemia di Coronavirus/COVID-19 potrebbe determinare ritardi nella consegna per le copie fisiche di Final Fantasy VII Remake all'interno dei mercati occidentali. L'ambizioso rifacimento dell'iconico gioco di ruolo giapponese sarà strutturata in più giochi, con questo primo tassello che andrà ad includere una mole di contenuti paragonabile a un episodio canonico. Final Fantasy VII Remake è attualmente atteso in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.