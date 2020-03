Final Fantasy 7 Remake saldo in vetta: il JRPG resta il più atteso dai lettori di Famitsu!

In tempi di incertezze, ci sono sempre solide rocce a cui aggrapparsi: tra queste, l'immutabilità della posizione di vertice occupata da Final Fantasy 7 Remake nei cuori dei videogiocatori giapponesi!

La redazione di Famitsu ha infatti reso nota la nuova classifica dei giochi più attesi dai propri lettori. Come ormai da lungo tempo, il JRPG a firma Square Enix si conferma sulla vetta del podio, con un distacco di oltre 500 voti dal suo diretto inseguitore. Al secondo posto si colloca infatti, con 925 voti, Animal Crossing: New Horizons, nuovo capitolo dell'amata serie life-simulator di Nintendo. Medaglia di bronzo infine per l'ancora misterioso Tales of Arise, nuova iterazione della celebre serie Bandai Namco, che porta sulle spalle l'ambizione di rappresentare una rinascita per la serie Tales of. Di seguito, la Top-Ten integrale plasmata dagli appassionati nipponici:

[PS4] Final Fantasy 7 Remake – 1.452 voti; [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 925 voti; [PS4] Tales of Arise – 590 voti; [PS4] Resident Evil 3 – 586 voti; [PS4] Nioh 2 – 567 voti; [NSW] Bayonetta 3 – 385 voti; [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 325 voti; [PS4] Trials of Mana – 302 voti; [NSW] Shin Megami Tensei 5 – 284 voti; [PS4] Cyberpunk 2077 – 272 voti;

In chiusura, vi ricordiamo che Square Enix ha reso disponibili nuovi sfondi gratuiti di Final Fantasy 7 Remake dedicati a Red XIII