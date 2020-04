Final Fantasy 7 Remake sbanca in Giappone, ma niente record di vendite al lancio

Con l'ultimo aggiornamento di Famitsu sulle vendite settimanali di videogiochi in Giappone, arriva la conferma del successo commerciale di Final Fantasy 7 Remake, il nuovo kolossal ruolistico di Square Enix disponibile in esclusiva temporale su PS4 dal 10 aprile scorso.

I dati condivisi dalla testata giornalistica nipponica riflettono l'enorme popolarità dell'epopea di Cloud e Tifa, con vendite complessive che raggiungono le 702.853 copie retail (riguardanti le sole versioni fisiche, senza cioè comprendere anche le edizioni acquistate in digitale).

Nonostante l'incredibile successo commerciale ottenuto in madrepatria, le vendite nella settimana di lancio di Final Fantasy 7 Remake risultano essere comunque inferiori rispetto a quelle registrate da altri due titoli PlayStation 4 in Giappone, ovvero Monster Hunter World (1.245.169) e Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age (950.315).

A ogni modo, eccovi la classifica completa dei videogiochi più venduti in Giappone nel corso dell'ultima settimana:

Final Fantasy VII Remake - 702,853 Animal Crossing: New Horizons- 292,876 Resident Evil 3 - 34,698 Mario Kart 8 Deluxe - 13,204 One Piece: Pirate Warriors 4 - 13,204 Super Smash Bros. Ultimate - 11,303 Ring Fit Adventure - 9,249 Pokemon Sword / Shield - 9,037 Super Mario Party - 8,755

L'uscita di FF7 Remake produce effetti anche sul mercato dell'hardware, con PlayStation 4 (versione base) che supera di ben tre volte le vendite settimanali di Nintendo Switch (60.721 contro 19.429), un rapporto che si mantiene stabile anche nelle vendite di PS4 PRO e Switch Lite (18.338 contro 5.884). Una nota a margine la meritano anche le console Microsoft, con un totale di 18 Xbox One X e di 16 Xbox One S vendute in tutto il territorio giapponese dal 6 al 12 aprile 2020.