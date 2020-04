Final Fantasy 7 Remake: scegliere Testa, Croce o nessuna delle due?

Nel Capitolo 9 di Final Fantasy 7 Remake, parlando con l'NPC Chocobo Sam, bisogna effettuare una scelta: testa, croce o nessuna delle due per il lancio della moneta? Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, questa decisione avrà un impatto sul prosieguo dell'avventura.

In Final Fantasy 7 Remake ci sono diverse scelte da compiere, come vi abbiamo già parlato nella nostra mini-guida al timer della bomba del reattore Mako. Arrivati al Capitolo 9 intitolato "La città che non dorme mai", Cloud e Aerith cercheranno di incontrare Don Corneo.

All'ingresso della città incontreranno il personaggio non giocante Chocobo Sam. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, questo NPC vi sfiderà a "testa o croce" con il lancio di una moneta. A questo punto il giocatore può scegliere tra le seguenti tre opzioni:

Testa : Sam punterà su Croce e vincerà. Dirà ad Aerith che lei non è il tipo di Don Corneo e che Tifa è la miglior candidata. Rivelerò inoltre che il lancio è stato truccato dando a Cloud la moneta.

: Sam punterà su Croce e vincerà. Dirà ad Aerith che lei non è il tipo di Don Corneo e che Tifa è la miglior candidata. Rivelerò inoltre che il lancio è stato truccato dando a Cloud la moneta. Croce : Sam punterà su Testa e vincerà. Dirà di nuovo ad Aerith che non è adatta e consegnerà la sua moneta a Cloud.

: Sam punterà su Testa e vincerà. Dirà di nuovo ad Aerith che non è adatta e consegnerà la sua moneta a Cloud. Nessun accordo: Cloud si ritira dalla scommessa, ma Aerith punterà su Testa al posto vostro. Sam vincerà anche in questo caso, ma prima di andarsene Cloud dirà che la moneta è truccata. Sam gli consegnerà la moneta dimostrandogli che aveva ragione.

Anche se all'apparenza sembra trattarsi di una scelta di poco conto, in realtà l'opzione scelta in questa circostanza avrà un impatto sul resto dell'avventura. Vediamo in che misura.

Cosa cambia scegliendo Testa, Croce o nessuna delle due?

La scelta avrà delle ripercussioni a partire dal Capitolo 9, dato che la vostra decisione determinerà a quali missioni secondarie potrete accedere nel resto dell'avventura.

Queste ultime, a loro volta, determineranno anche quali oggetti cosmetici saranno disponibili più avanti nel gioco.

Se vuoi evitare ogni forma di spoiler sulla storia di Final Fantasy 7 Remake, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Se selezionate testa o croce, in seguito potrete completare una serie di missioni secondarie che permettono a Cloud di guadagnare un vestito blu e nero nella scena del travestimento molto nota ai fan.

Tuttavia, se doveste scegliere di non fare nessun accordo, ai giocatori verranno assegnate le missioni secondarie per Madam M, con le quali è possibile guadagnare l'abito color lavanda con rifiniture bianche per Cloud.

Sebbene nessuna delle due decisioni avrà un grande impatto sul gioco, è rilevante per coloro che desiderano ottenere tutti i costumi di Cloud. A proposito di vestiario, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare i costumi di Tifa e come sbloccare i costumi di Aerith.