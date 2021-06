Final Fantasy 7 Remake: la scena dell'Honeybee Inn analizzata da Square-Enix

Come tanti fan avranno notato giocando la versione per PS4 o la recente riedizione Intergrade per PS5, Final Fantasy VII Remake amplia e reinterpreta numerose sezioni del gioco originale per PlayStation, mettendo scene iconiche del passato sotto una nuova luce.

Una di queste è la sezione dell'Honeybee Inn, dove Cloud si ritrova costretto a travestirsi da donna per riuscire ad entrare nel palazzo di Don Corneo nel Wall Market. In un'intervista disponibile sul sito ufficiale di Square-Enix con Motomu Toriyama, co-director del gioco, viene analizzato a fondo tutto il processo creativo dietro questa iconica fase di Final Fantasy VII, per l'occasione largamente stravolta e con un feeling completamente diverso rispetto a quanto provato nel 1997. Seguono ovviamente spoiler sugli eventi del gioco.

"Questa era una scena molto famosa in Final Fantasy VII, quindi sapevamo sin dall'inizio che l'avremmo inclusa nel Remake", spiega Toriyama, aggiungendo che "non avevamo ancora deciso esattamente come avremmo rappresentato Cloud travestito. Quando abbiamo iniziato a rifare la sezione ambientata nel Wall Market, mi è venuta in mente l'idea di rendere la scena molto più stravagante e di ambientarla durante una performance musicale su un palco".

Da questa idea è poi nato il nuovo Honeybee Inn visto nel Remake, raffigurato come un cabaret sullo stile del Moulin Rouge e con tanto di sfida di ballo tra Cloud e il manager del locale, Andrea Rhodea, giocata attraverso meccaniche da rhythm game. "Considerato quanto è famosa la scena del travestimento - continua Toriyama - eravamo consapevoli che le persone avrebbero avuto aspettative elevate per il Remake. Sapevamo che dovevamo farla in modo da rispettare tali aspettative, ma prendendo in considerazione le sensibilità moderne. Ad esempio, i fan oggi cercano storie e dialoghi che vadano oltre le tipiche rappresentazioni stereotipate di genere. Attraverso i dialoghi di Andrea e il testo della canzone in sottofondo, 'Stand Up', abbiamo cercato di costruire un messaggio positivo e di supporto per Cloud durante la scena del suo travestimento".

In conclusione, Toriyama si è soffermato sulla reazione dei giocatori davanti al nuovo Honeybee Inn: "Questa scena è un chiaro esempio di qualcosa che è stato cambiato radicalmente dall'originale Final Fantasy VII. Ero un po' preoccupato a proposito di cosa i fan del gioco avrebbero pensato, ma l'intera sezione ha avuto una reazione molto più entusiasta di quanto mi sarei mai aspettato, pertanto ero assai sollevato". E conferma che nei prossimi episodi del Remake molte altre scene subiranno cambiamenti drastici rispetto a quanto visto sulla prima PlayStation: "Andando avanti sono certo che alcune parti del Remake saranno considerevolmente differenti dall'originale. Spero che questa scena possa essere un buon esempio su come approcciare simili cambiamenti".

Non è ancora chiaro quando uscirà Final Fantasy 7 Remake Parte 2, mai annunciato ufficialmente finora, ma già da ora è quindi lecito attendersi reinterpretazioni sempre più profonde degli eventi vissuti in Final Fantasy VII, come già visto nella prima parte. In attesa di novità potete intanto leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5.