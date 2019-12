Final Fantasy 7 Remake: uno screenshot inedito mostra i miglioramenti grafici del gioco

Square Enix ha pubblicato un nuovissimo screenshot di Final Fantasy 7 Remake che mostra un primo piano di Cloud. L'immagine rivela un significativo miglioramento della qualità grafica rispetto al modello originale precedente.

La nuova immagine è stata pubblicata come apripista alla Jump Festa 2019, che si svolgerà tra un paio di settimane e in cui verrà svelato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake. Rispetto ai modelli originali (che trovate in copertina) mostrati durante il PlayStation Experience 2015 e successivamente al Tokyo Games Show 2019, lo screenshot inedito (che potete vedere in calce) di Cloud mostra notevoli miglioramenti e l'aggiunta di alcuni elementi visivi.



Nell'immagine condivisa originariamente da TwistedVoxel è possibile notare un deciso miglioramento dell'illuminazione dinamica tale per cui l'espressione del volto di Cloud appare più definita, anche in virtù dell'ottimizzazione della qualità delle texture. Il tono generale risulta più scuro, particolarità che fa emergere molti più dettagli. Come spesso accade, anche FFVII Remake mostra i miglioramenti dovuti all'avanzamento dello sviluppo.

Solo qualche giorno fa Square Enix ha pubblicato una serie di immagini e alcuni dettagli sul sistema di combattimento di Final Fantasy 7 Remake. In attesa del nuovo trailer, potete leggere il nostro provato di Final Fantasy 7 Remake.