Final Fantasy 7 Remake: Shinichiro Biwa parla del processo di sviluppo

Shinichiro Biwa di Square Enix ha parlato di Final Fantasy VII Remake in una lunga intervista pubblicata in Giappone alla fine dello scorso anno e tradotta parzialmente in inglese solo nei giorni scorsi, grazie anche all'aiuto di alcuni moderatori del forum di GameFaqs.

Prima di procedere è bene chiarire che le informazioni riportate di seguito potrebbero non essere aggiornate o accurate, non essendo state tradotte da professionisti. Nell'intervista, il Team Planner Shinichiro Biwa ribadisce molte cose già note, spiegando come il gioco debba di fatto essere ricostruito da zero sotto molti aspetti. Final Fantasy VII Remake è ora un RPG che ha di fatto abbandonato il sistema di combattimento a turni e questo ha costretto gli sviluppatori a riprogettare intere sezioni.

Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura hanno ribadito più volte come lo sviluppo stia procedendo senza particolari intoppi ma in realtà sembra che i lavori siano decisamente indietro sulla tabella di marcia e dopo una prima presentazione avvenuta nel 2015, FFVII Remake è sparito dai riflettori. Biwa ha parlato della necessità di "aggiornare le ambientazioni e decidere le modifiche da apportare" operazione che richiederebbe molto tempo poichè soggetta alle approvazioni dei manager della compagnia.

Il lavoro sui nuovi assets sarebbe stato completato la scorsa estate ma non è chiaro al momento in quale fase si trovi effettivamente lo sviluppo del remake di Final Fantasy 7, un lancio nel 2019 sembra però quasi del tutto escluso.