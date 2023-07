Final Fantasy 7 Remake: finalmente spiegato perché Aerith sa fare QUELLA COSA

A più di tre anni dal lancio, Final Fantasy 7 Remake fa ancora parlare di sé per le sue importanti svolte narrative, che l'hanno distanziato profondamente dal classico del 1997. C'è un dettaglio in particolare che ha addirittura fatto scomodare lo Scenario Staff di Square Enix: curiosi di capire di cosa stiamo parlando?

Prima di addentrarci nella spiegazione, ci teniamo ad avvisarvi che d'ora in avanti troverete diverse anticipazioni sulla trama di Final Fantasy 7 Remake. Se non l'avete ancora giocato e/o preferite evitare gli spoiler, interrompete immediatamente alla lettura.

Detto ciò, la rivelazione in questione ha a che fare con Aerith. Se avete giocato al Remake, allora avrete sicuramente notato che la giovane è, in un certo senso, capace di predire il futuro, o quantomeno è a conoscenza di cose che non sono ancora successe. Nel corso di Final Fantasy 7 Remake, ad esempio, dimostra di conoscere molto bene Cloud anche se lo ha incontrato da poco, inoltre sa sempre dove è diretto, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Qualche altro esempio? Riesce a percepire l'arrivo di Sephiroth, sa del crollo della piattaforma sul Settore 7, conosce il piano di Tifa per salvare Marlene e sa anche che la piccola è figlia di Barret.

I giocatori di Final Fantasy 7 Remake hanno sempre saputo di questa sua capacità, ma solo adesso Square Enix ha scelto di addentrarsi nel merito per approfondirla. Durante una sessione di botta e risposta, lo Scenario Staff ha spiegato che Aerith sa fare tutto ciò poiché possiede dei vaghi ricordi di eventi futuri che non si sono ancora verificati. Questa sua capacità l'ha resa inoltre molto "appetibile" per i Numen (noti in inglese come Whisper), i Custodi del Tempo che intervengono ogniqualvolta la storia diverge dal classico originale. Ogni volta che la toccano, i Numen tentano infatti di strapparle via tali memorie per evitare nuove diramazioni nel flusso temporale.

La saga Remake di Final Fantasy 7 continua a rivelarsi una fonte di sorprese: chissà quante ancora ne ha in serbo Final Fantasy 7 Rebirth, in uscita durante l'inverno a cavallo tra questo e il prossimo anno.