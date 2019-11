Final Fantasy 7 Remake: lo spot giapponese punta alle nuove generazioni di fan

Come preannunciato, i vertici di Square Enix hanno lanciato una nuova campagna promozionale giapponese di Final Fantasy 7 Remake pubblicando uno spot televisivo che gioca la carta del fattore nostalgia e dell'interesse suscitato in questo progetto tra gli appassionati vecchi e nuovi di FF7.

Il protagonista del cortometraggio con attori in carne ed ossa, infatti, è un giovane che guarda con relativo disinteresse all'uscita di Final Fantasy 7 Remake perchè non ha mai giocato all'originale. A movimentare le giornate del ragazzo ci penseranno però la sua fidanzata, cresciuta nel mito di FF7 osservando il fratello maggiore cimentarsi nelle avventure di Cloud Strife, e il suo capo, un fan di lungo corso che non disdegna di giocare al capolavoro originario sul suo smartphone nei momenti di pausa lavorativa.

La strategia comunicativa adottata da Square Enix è perciò molto semplice, ma non per questo meno incisiva: consapevoli del fatto di aver già "conquistato" gli appassionati (FF7 Remake è stabilmente in cima a tutte le classifiche dei giochi più attesi dal pubblico nipponico), i vertici dell'azienda giapponese provano così a raggiungere un nuovo pubblico e a solleticare la curiosità degli utenti più giovani mostrando loro "cosa si sono persi".

In cima alla notizia trovate il nuovo spot TV di FF7 Remake, ma se volete ammirarlo nella sua interezza ve lo riproponiamo in versione estesa, della durata di ben 13 minuti, con il filmato che v'attende a fine notizia. In attesa di scoprire che cosa ne pensate di questa nuova iniziativa promozionale, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è atteso al lancio per il 3 marzo del 2020 in esclusiva su PlayStation 4.