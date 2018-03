Final Fantasy 7 Remake: Square-Enix è alla ricerca di un nuovo Level Planner

ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare un Level Planner da inserire nel team che si sta occupando dello sviluppo di

La compagnia non ha specificato dettagli relativamente alla figura ricercata, tuttavia in un breve aggiornamento viene riportato che "Square-Enix è al lavoro per fare in moda che il progetto possa soddisfare le aspettative del pubblico per quanto riguarda il comparto tecnico e il gameplay. Al momento abbiamo raggiunto un notevole livello di somiglianza con il gioco originale ma siamo arrivati alla conclusione che possiamo spingerci oltre, con l'obiettivo di ricercare e ottenere una qualità di produzione ancora più alta sotto tutti gli aspetti del gioco. Le figure professionali ricercate lavoreranno a stretto contatto con i membri del team principale con l'obiettivo di garantire uno sviluppo compatto e coeso."

Final Fantasy 7 Remake è ancora privo di una finestra di lancio, durante la mostra ddicata al 30esimo anniversario della serie abbiamo scoperto che il design dei personaggi è stato modificato rispetto a quanto visto nelle prime immagini promozionali, inoltre sono trapelati alcuni atwork del gioco.

Nel 2018, Square-Enix lancerà Kingdom Hearts III ed è probabile a questi punto che il publisher possa programmare il lancio di Final Fantasy VII Remake per il prossimo anno, anche se al momento si tratta solamente di speculazioni prive di conferma.