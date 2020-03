Final Fantasy 7 Remake: Square Enix discute del combat system ibrido e della Classic Mode

Dalle pagine del sito ufficiale di Square Enix, il co-direttore di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, ha offerto un chiarimento sulla natura ibrida del combat system e della Classic Mode del kolossal GDR in procinto di approdare su PlayStation 4.

Partendo dall'analisi del sistema di combattimento di FF7 Remake e dalle fonti di ispirazione da cui ha attinto per erigerne l'impalcatura ludica, Hamaguchi ha spiegato che "al centro di tutto continuerà ad esserci lo stesso combat system del gioco originale, in cui bisogna attendere il caricamento della barra ATB e scegliere la mossa da compiere da un elenco di comandi. A questi si sovrapporranno però degli elementi puramente action: utilizzando abilmente questo meccanismo, potrai aprirti un varco tra le difese del nemico per arrecargli un grande danno in fase di combattimento. Potrai anche utilizzarlo per rendere più efficiente la gestione della barra ATB. Il combat system è stato progettato intenzionalmente per unire queste due componenti, e penso davvero che sia un ibrido efficace tra azione e combattimento con cui i giocatori potranno divertirsi".

Chiarita la questione legata al sistema di combattimento, Hamaguchi si è soffermato sulla Classic Mode di Final Fantasy 7 Remake e sul motivo che ha spinto il team di sviluppo a integrarla nel titolo: "Siamo consapevoli del fatto che ci sono alcuni giocatori che non apprezzano particolarmente i titoli action. Vedere le persone evitare il nostro gioco a causa di ciò ci avrebbe reso molto tristi, specialmente se sono fan di Final Fantasy 7 e dei suoi personaggi. Volevano mostrare a tutti questo fantastico mondo e testimoniare gli sforzi compiuti per crearlo, per questo abbiamo inserito la Classic Mode che consente, per chi lo desidera, di automatizzare gli elementi di gameplay puramente action per concentrarsi esclusivamente sulla tempistica di esecuzione dei comandi nello stile del gioco originale".

Il lancio di FF7 Remake è previsto per il 10 aprile in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PS4 PRO; qualora ve la foste persa, vi invitiamo a leggere la nostra analisi sulla demo di Final Fantasy 7 Remake a firma di Francesco Fossetti.