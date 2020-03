Final Fantasy 7 Remake, Square Enix sul primo episodio: la nuova Midgar, contenuti e altro

Come noto, l'ambiziosa opera di restauro di Final Fantasy VII sarà suddivisa da Square Enix in più capitoli, con la prima produzione in arrivo il prossimo 10 aprile. Ma con quali criteri ha preso forma il primo mattone del Remake?

Il co-director Naoki Hamaguchi ha recentemente avuto modo di discuterne all'interno di un'interessante intervista concessa alla redazione di VG24/7.com. In questo contesto, il veterano dell'iconica serie JRPG ha voluto ribadire come i contenuti selezionati da Square Enix renderanno questa prima pubblicazione "un gioco standalone completo, una vera esperienza di gioco soddisfacente". Per far sì di raggiungere questo obiettivo, alcuni elementi sono stati modificati rispetto al gioco originale.

Ad esempio, ricorda Hamaguchi, in Final Fantasy 7 la possibilità di ricorrere alle evocazioni si manifesta in una fase successiva agli eventi che hanno luogo a Midgar. Tuttavia, si è ritenuto comunque opportuno inserirle nel primo capitolo del progetto Remake: diversamente all'esperienza sarebbe mancata una componente importante per un Final Fantasy. Il team di sviluppo ha inoltre lavorato molto per rendere Midgar una location ricca di luoghi da esplorare. Visto che sarà la location di riferimento per l'avventura, si è voluto attribuire forte personalità ad ogni area. Confermata inoltre la presenza di Red XIII nelle fasi finali, con un'apparizione da "ospite speciale", ma non come parte del party comandato dal giocatore. "Voglio farvi sapere - ha infine dichiarato Hamaguchi - che tutta la lore proveniente dai lavori creati dopo il gioco originale, la Compilation di Final Fantasy 7, è parecchio alla base del canone per il remake".



