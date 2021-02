Final Fantasy 7 Remake: Toriyama non ha promesso alcun annuncio, parole travisate

Lunedì abbiamo portato alla vostra attenzione una notizia secondo la quale il Co-Director Motomu Toriyama si starebbe preparando ad un nuovo annuncio legato a Final Fantasy 7 Remake, che sarebbe previsto per sabato 13 febbraio in occasione dell'evento musicale Orchestra World Tour.

Ebbene, oggi scopriamo che Toriyama non ha mai promesso nulla del genere, e che le sue parole sono state tradotte in maniera erronea dal giapponese. Nel riportarvi la notizia, ci siamo basati sull'interpretazione dei colleghi di Siliconera, che si è rivelata essere sbagliata. A fare luce sulla faccenda è stata la redazione di Gematsu, che con un tweet ha spiegato che il Co-Director non ha promesso l'annuncio di nuovi contenuti, bensì ha riferito che durante il concerto saranno eseguiti dei brani scritti per il gioco ma non inclusi nel prodotto finale, e che per l'occasione "parlerà un po' di Final Fantasy 7 Remake".

Ciò, ovviamente, non esclude totalmente la possibilità che venga fatto un annuncio per Final Fantasy 7 Remake. L'eventualità c'è, ma molto semplicemente Toryiama non lo ha mai promesso. Per scoprire come andranno a finire le cose, non possiamo far altro che attendere sabato 13 febbraio, quando verrà trasmesso il Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour da Tokyo. L'inizio è fissato per le ore 09:00 italiane. Nel frattempo, continuano a rincorrersi dei rumor che vogliono Final Fantasy 7 Remake in arrivo su PC e PS5.