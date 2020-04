Final Fantasy 7 Remake: Square Enix offre 7 suggerimenti per iniziare al meglio il GDR

Approfittando del lancio di Final Fantasy 7 Remake, gli sviluppatori del kolossal ruolistico di Square Enix offrono sette suggerimenti a tutti coloro che si apprestano a tuffarsi nella dimensione sci-fi della "nuova" avventura di Cloud e Tifa su PS4.

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il team di sviluppo capitanato da Yoshinori Kitase dispensa consigli ai fan vecchi e nuovi di Final Fantasy per aiutarli a districarli nella giungla delle attività e delle strategie di combattimento che contraddistinguono FF7 Remake.

Il primo suggerimento offerto da Square Enix consiste ad esempio nell'utilizzo dell'ATB, la meccanica su cui verte il sistema di combattimento. Per rimanere in tema di strategie d'attacco, la software house nipponica consiglia ai giocatori di apprendere il prima possibile il sistema di blocco e i giusti tempi di risposta per eseguire una schivata elusiva facendo rotolare il proprio alter-ego nella direzione opposta al movimento del nemico e alla direzione del suo colpo.

Estremamente utili sono poi i suggerimenti che spronano gli appassionati a curare i compagni di squadra tra una battaglia e l'altra, ad approfittare dei punti deboli degli avversari (sfruttandone le vulnerabilità elementali) e a imparare quanto prima a stordire i nemici per infliggere loro più danni. Gli ultimi consigli riguardano l'esplorazione di Midgar per acquisire punti esperienza e ottenere nuove missioni, magari provando ad attivare di tanto in tanto la modalità Classica per cambiare il ritmo dell'avventura e spezzare la frenesia delle sessioni action più intense.

A tal proposito, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake, oltre ad un approfondimento sulle differenze narrative tra FF7 Remake e il gioco originale.