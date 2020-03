Final Fantasy 7 Remake: i dialoghi sono stati riscritti per adattarli ai 'giochi moderni'

Il nuovo episodio di Inside Final Fantasy 7 Remake pubblicato oggi ha offerto alcuni spunti interessanti sul lavoro svolto dai creativi per adattare i testi dell'originale al nuovo kolossal. Square Enix ha infatti svelato che il team ha riscritto i dialoghi di gioco per aggiornarli ai "tempi moderni".

Lo storico scrittore Kazushige Nojima ha spiegato la logica utilizzata per riscrivere i testi di Final Fantasy 7 in preparazione del Remake. Secondo Nojima infatti, i dialoghi testuali dell'originale FFVII non potevano essere adattati alla recitazione vocale: "Quando Square Enix mi ha disse che avremmo fatto il Remake, per prima cosa ho chiesto quanto potessimo modificare i dialoghi, perché nel gioco originale erano stati progettati per essere letti", ha affermato lo scrittore. "Con nuovi personaggi e azioni super realistiche, sono dovuto tornare indietro e ho riscritto tutte le parti che erano state omesse perché non sentivamo di dovere andare così a fondo con i personaggi più semplici dell'originale".

Anche il game director Motomu Toriyama ha voluto dire la sua, aggiungendo: "Ma in termini di dialoghi e conversazioni con i personaggi, naturalmente abbiamo mantenuto tutti i momenti iconici della sceneggiatura originale. Ma poiché erano basati sul testo, senza espressioni facciali e abbastanza chiusi, se avessimo lasciato i dialoghi inalterati, sarebbero sembrati molto esplicativi e non all'altezza della qualità dei giochi moderni. Quindi li abbiamo modificati e rielaborati per farli sembrare più simili ad una conversazione naturale, ma facendo si che avessero lo stesso impatto sul giocatore".

Square Enix ha recentemente annunciato l'artbook ufficiale del nuovo Final Fantasy 7 Remake. Gli sviluppatori hanno poi approfondito il discorso sul personaggio di Red XIII e sui contenuti endgame di Final Fantasy 7 Remake.