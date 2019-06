Final Fantasy 7 Remake: Square-Enix ha preferito un design stilizzato al fotorealismo

Nel corso di una recente intervista post-E3 2019, Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake e originale direttore dello storico JRPG del 1997, è tornato a discutere di alcuni dettagli riguardanti il nuovo ambizioso progetto di Square-Enix.

Per quanto nei trailer e nei video gameplay mostrati ad oggi abbiamo potuto ammirare ambientazioni dai toni esclusivamente cupi, Kitase assicura che Midgar, la città in cui gli eventi del primo episodio prenderanno interamente luogo, riserverà anche degli scorci più solari ed esteticamente diversi fra loro. "L'illuminazione e i colori di Midgar accentuano ciò che Final Fantasy VII ha di unico", ha precisato il producer nipponico.

Oltre a questo, Kitase ha poi parlato dell'estetica generale del titolo, e di come il team di sviluppo abbia preferito una approccio stilizzato, anziché fotorealistico: "Abbiamo deciso di non utilizzare un design fotorealistico, ma qualcosa di più stilizzato, così che potessimo onorare il design e le scelte stilistiche del gioco originale". Cosa ve ne è parso della direzione artistica scelta da Square-Enix per plasmare una seconda volta l'iconico universo di Final Fantasy VII?

Ricordiamo che il primo episodio di Final Fantasy VII Remake sarà disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4 a partire dal 3 marzo 2020. Stando alle dichiarazioni di Square-Enix, il titolo potrebbe sbarcare in futuro anche su PS5. Per conoscere tutti i dettagli sul titolo diretto da Tetsuya Nomura, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dopo la prova all'E3.