Final Fantasy 7 Remake, Square Enix presenta i puzzle ufficiali: aperti i preordini

In seguito al caloroso successo riscosso da Final Fantasy 7 Remake Parte 2, Square Enix ha già reso noto di aver avviato i lavori sul prossimo progetto dedicato al titolo.

Nel corso del mese di luglio, infatti, Tetsuya Nomura, Director del titolo, ha infatti comunicato ufficialmente che Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è nel pieno dello sviluppo. Al momento, purtroppo, non sono molti i dettagli su quelle che saranno le caratteristiche di questo nuovo tassello del processo di rifacimento: l'unica certezza è che il gioco condurrà il pubblico al di là delle mura di Midgar, dopo che la città ha rappresentato lo sfondo scelto per le vicende narrate nell'intero Final Fantasy VII Remake.



In attesa di poter scoprire qualche nuova informazione sul titolo, Square Enix stuzzica la nostalgia degli appassionati con una serie di prodotti a tema Final Fantasy VII Remake, tra i quali hanno trovato spazio persino due puzzle dedicati. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, uno di questi immortala Cloud in posa sulla sua moto, mentre il secondo omaggia l'intero cast di personaggi principali del JRPG. Il primo è composto di 1000 pezzi, mentre il secondo di 500: entrambi possono essere preordinati sul sito dello store ufficiale Square Enix.