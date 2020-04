Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ribadisce: no al lancio digitale anticipato

A causa dell'emergenza sanitaria in atto e per garantire una distribuzione capillare in tempo per la data di pubblicazione prevista, Square Enix ha anticipato la spedizione delle copie fisiche di Final Fantasy 7 Remake. Quella che per molti è risultata essere una bellissima notizia, per altri non lo è stato affatto.

Questa manovra è infatti stata attuata solamente in alcune parti del mondo, come Europa e Australia, ciò significa che molti giocatori stanno avendo - o avranno nei prossimi giorni - la possibilità di cominciare la loro avventura a Midgar in anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale del 10 aprile. Il web, quasi sicuramente, sarà invaso da spoiler potenzialmente in grado di danneggiare i giocatori ancora in attesa in determinate parti del mondo, oltre a quelli che hanno optato per la copia digitale fin dall'inizio.

Alla luce di tale situazione, tantissimi fan hanno chiesto a Square Enix di anticipare la pubblicazione del gioco su PlayStation Network, ricevendo tuttavia una risposta negativa. Ciò non ha fatto arrendere i giocatori, che hanno continuato a pressare la compagnia giapponese con le loro richieste. Square Enix, di conseguenza, si è vista costretta ancora una volta a chiudere la porta a tale eventualità. Sul sito del supporto nordamericano è possibile leggere: "Cambiare la data di pubblicazione digitale in questo determinato momento causerebbe dei problemi logistici che potrebbero rovinare il lancio digitale per tutti. Perciò, rimarremo fedeli alla data prevista del 10 aprile. Grazie per la comprensione".

Ci auguriamo che la community, alla quale si è rivolta anche Square Enix, assuma un atteggiamento rispettoso nei confronti di coloro che dovranno necessariamente attendere.