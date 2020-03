Final Fantasy 7 Remake, storia e personaggi: nuovo video dedicato al gioco PS4!

Prosegue l'iniziativa Final Fantasy VII Remake: Inside, programma di pubblicazione episodica di un video documentario Square Enix dedicato al rifacimento dell'iconico JRPG.

Per presentare il programma, la software house ha recentemente pubblicato il primo episodio di FF7 Remake Inside, contenente molteplici interviste al team al lavoro sul gioco. Ora, ha fatto il suo debutto in rete un nuovo video dedicato. Con il secondo episodio, Square Enix accompagna i giocatori alla scoperta della storia e dei personaggi che popoleranno la nuova Midgar. L'approfondimento, oltre a sequenze di gioco, include anche interessanti interviste ai seguenti creativi:

Yoshinori Kitase (Producer);

Kazushige Nojima (Story & Scenario);

Motomu Toriyama (Co-Director – Scenario Design);

Naoki Hamaguchi (Co-Director – Game Design/Programming);

Con una durata di poco superiore al quarto d'ora, il secondo appuntamento video con Final Fantasy VII Remake Inside è disponibile direttamente in apertura a questa news. Segnaliamo ai lettori desiderosi si scoprire ogni più piccolo retroscena sulla produzione che, attivando l'apposita funzione, è possibile usufruire dei sottotitoli ufficiali in lingua italiana: vi auguriamo dunque una buona visione!



Final Fantasy VII Remake è un progetto ambizioso che si comporrà di più titoli: il primo di questi è in arrivo ad aprile in esclusiva temporale per PlayStation 4. In attesa della data di lancio, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Final Fantasy 7 Remake, a cura del nostro Francesco Fossetti.