Final Fantasy 7 Remake: storia, progressione e boss fight, ne parliamo con i produttori

Manca poco più di un mese alla pubblicazione del primo tassello che andrà a comporre l'ambizioso mosaico legato al rifacimento dell'iconico JRPG da parte di Square Enix... ma c'è ancora tanto da scoprire!

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, la Redazione di Everyeye ha avuto modo di entrare nuovamente in contatto con il gioco: ve ne ha diffusamente parlato, con dovizia di particolari, il nostro Francesco Fossetti all'interno del suo provato di Final Fantasy VII Remake.

Ma non solo, nella medesima occasione abbiamo infatti potuto intervistare Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase, rispettivamente Co-Direttore e Produttore dell'attesa produzione Square Enix. Abbiamo dunque approfittato dell'occasione per approfondire diversi aspetti della ricostruzione dell'originale Final Fantasy VII in una nuova chiave, con comparto artistico e grafico completamente rimodernati ed alcuni ampliamenti e variazioni a livello contenutistico. Per scoprire cosa ci hanno raccontato, potete dedicarvi al filmato disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!

Nel rammentare che Final Fantasy VII Remake approderà in esclusiva temporale su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile, segnaliamo la recente pubblicazione di un piccolo assaggio del gioco. Su PS Store è infatti attualmente disponibile la Demo di Final Fantasy VII Remake, che include le primissime fasi di gioco, dalla sequenza cinematica di apertura sino alla missione di distruzione del Reattore 1.