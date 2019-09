Final Fantasy 7 Remake sarà suddiviso in più episodi? Nessun accenno sulla copertina

Square Enix ha svelato quella che sarà la box art ufficiale di Final Fantasy VII Remake, in versione occidentale, che illuminerà occhi e cuore dei fan della leggendaria saga RPG nella versione retail. Un piccolo mistero, però, avvolge l'intera faccenda.

La parte frontale della box art (l'unica mostrata fino ad ora) non riporta alcuna indicazione riguardante il fatto che questa potrebbe essere soltanto la prima parte di Final Fantasy VII Remake. Fosse presentato in questo modo sugli scaffali dei negozi, gli utenti potrebbero cadere in errore, pensando di acquistare l'intera opera, anziché solo un frammento di essa.

Square Enix non ha ancora confermato in via ufficiale in quante parti, con esattezza, sarà suddiviso l'attesissimo Remake. La società descrive il gioco come "una rivisitazione del titolo originale che ha ridefinito il genere RPG, immergendosi nel mondo di gioco e nella vita dei suoi personaggi come mai prima d'ora. Il primo gioco del progetto sarà ambientato nella città di Midgar e rappresenterà un ottimo punto di partenza per la serie".

Sembra, dunque, non esserci alcun dubbio sul fatto che Final Fantasy VII Remake sarà suddiviso in più capitoli, venduti separatamente. Ma, allora, perché non riportarlo in copertina? In ogni caso, c'è da sottolineare che la box art mostrata riguarda soltanto la parte frontale della versione fisica; l'indicazione che questa potrebbe essere soltanto la prima parte dell'avventura potrebbe essere riportata sul retro.

Final Fantasy VII Remake sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 3 marzo del 2020. Prima di lasciarvi, vi invitiamo ad ammirare la battaglia tra Cloud e Abzu nel nuovo video gameplay. In occasione dell'ultima edizione del TGS, infine, Yoshinori Kitase ha svelato nuovi dettagli sul titolo, dalla Classic Mode alle invocazioni.