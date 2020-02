Final Fantasy 7: il Remake 'supera persino le mie aspettative', ammette Yoshinori Kitase

Intervistato dai giornalisti del PlayStation Magazine ufficiale, il produttore di Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase, ha voluto lodare gli sforzi profusi dagli sviluppatori di Square Enix che stanno dando forma al kolossal ruolistico con protagonisti (tra gli altri) Cloud Strife e Tifa Lockhart.

Nel ricordare i vent'anni trascorsi dall'uscita del capolavoro originario e il mix di sviluppatori vecchi e nuovi che si stanno occupando della sua reinterpretazione current-gen, Kitase spiega che "il gioco che sta per vedere la luce supera persino le mie aspettative, anche se sono la persona che ha espresso per primo (in riferimento ai dirigenti di Square Enix, ndr) la volontà di sviluppare questo progetto e di compiere questo importante sforzo. In effetti, tra tutti i fan credo proprio di essere la persona che attende con maggiore trepidazione di poter giocare al titolo".

Negli scorsi mesi, Kitase ha discusso anche delle innovazioni che interesseranno il canovaccio narrativo del titolo, con interventi che permetteranno agli appassionati di immergersi in una storia più profonda in Final Fantasy 7 Remake.

Il primo capitolo di FF7 Remake sarà disponibile a partire dal 10 aprile in esclusiva temporale (di un anno esatto, ovvero fino allo stesso giorno di aprile 2021) su PlayStation 4 e PS4 PRO. Stando all'ultimo leak proveniente dalla rete, il kolossal GDR di Square Enix richiederà almeno 100GB di spazio su disco.