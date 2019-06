Final Fantasy 7 Remake: svelate Deluxe Edition e 1st Class Edition

Durante la conferenza Square Enix E3 2019 sono state svelate due edizioni speciali per Final Fantasy 7 Remake: la Deluxe Edition e la 1st Class Edition, versione che include una replica della moto di Cloud.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, la Deluxe Edition di Final Fantasy 7 Remake include una copia del gioco, una speciale custodia steelbook, un artbook e la colonna sonora del gioco. Molto interessante la 1st Class Edition, che in aggiunta ai contenuti della Deluxe Edition include anche la replica delle moto di Cloud, un oggetto da collezione che gli amanti di Final Fantasy 7 non vorranno lasciarsi sfuggire.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sui prezzi e sulla disponibilità delle due edizioni speciali del gioco, ricordiamo che il primo episodio di Final Fantasy 7 sarà contenuto in Blu-Ray, il gioco uscirà il 3 marzo 2020 su PlayStation 4.