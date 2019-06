Final Fantasy 7 Remake: svelato il cast dei doppiatori inglesi

Durante il concerto Final Fantasy VII A Symphonic Reunion svoltosi prima della classica conferenza E3, Square Enix si è finalmente decisa ad annunciare la data d'uscita di Final Fantasy 7 Remake, fissata per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4.

Nel corso del media briefing vero e proprio, invece, ha reso i fan - in attesa da ben quattro anni! - ancora più felici mostrando una lunga sequenza di gameplay, oltre ad un nuovo trailer. Da quel momento in poi sono emerse molte altre informazioni, come i dettagli sulle edizioni Deluxe e 1st Class, le immagini degli orologi celebrativi da 2.500 dollari e, infine, i nomi degli interpreti anglofoni che presteranno la loro voce agli iconici personaggi del gioco. Ecco a voi la lista completa:

Cloud: Cody Christian (All American, Teen Wolf)

Barret: John Eric Bentley (Transformers: Revenge of the Fallen, Independence Day: Resurgence)

Aerith: Briana White (Criminal Minds: Beyond Borders, Occupants)

Tifa: Britt Baron (GLOW)

Jessie: Erica Lindbeck (Spider-Man, Persona 5, ThunderCats Roar)

Biggs: Gideon Emery (Star Wars: The Clone Wars, Teen Wolf)

Wedge: Matt Jones (Breaking Bad)

Sephiroth: Tyler Hoechlin

Cody Christian, a quanto pare, rimpiazzerà Steve Burton, che doppiava Cloud fin dal 2002. Burton ha partecipato a Kingdom Hearts, Kingdom Hearts II, Final Fantasy VII: Advent Children e al recente Dissidia Final Fantasy NT, tra gli altri. Non sono noti i motivi che hanno spinto Square Enix ad effettuare questo cambio.