Final Fantasy 7 Remake: gli sviluppatori discutono della grafica del kolossal GDR

Lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake ha richiesto diversi anni di studio e delle attente valutazioni da parte di Square Enix. A darcene ulteriore conferma sono il produttore Yoshinori Kitase e il regista di FF7 Remake Tetsuya Nomura dalle colonne di Famitsu.

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti della testata videoludica giapponese, i due autori dell'ultima epopea GDR di Cloud e Tifa hanno raccontato le sfide affrontate per dare forma a questo ambizioso progetto.

In riferimento alla grafica di Final Fantasy 7 Remake, Nomura ha affermato che il team di sviluppo non ha voluto puntare su di un eccessivo realismo perchè questo sarebbe entrato in contrasto con l'immagine idealizzata del kolossal originario che viene custodita gelosamente dai fan nei loro ricordi.

A tal proposito, Kitase ha simpaticamente spiegato che gli appassionati del "primo" Final Fantasy 7 lo hanno già ricostruito nella loro mente e che, per questo, sarebbe stato tremendamente difficile far aderire la grafica del nuovo progetto a questi "remake idealizzati". Anche per questo, il regista del titolo ha affermato che è stato importante avere nel proprio team di sviluppo tanti autori, programmatori e designer che ai tempi del Final Fantasy 7 originario erano dei "semplici" giocatori: in questo modo, anche la loro visione ideale del "remake perfetto" ha preso corpo nel titolo che ha visto la luce il 10 aprile scorso in esclusiva temporale su PS4.

Sempre nell'intervista concessa a Famitsu, Nomura e Kitase hanno condiviso degli importanti messaggi per il futuro di Final Fantasy 7 Remake.