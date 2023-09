Final Fantasy 7 Remake su Switch 2, i remake di FF 9 e 10: si accende il nuovo rumor

Oltre ad aver affermato che una remaster di Bloodborne è attesa per il 2025, I Am A Hero Too, leaker divenuto noto per aver correttamente svelato in anticipo Persona 3 Reload, ha parlato anche di Final Fantasy e di altre operazioni di rifacimento della saga JRPG in via di sviluppo presso Square-Enix.

Tanto per cominciare, l'insider suggerisce che Final Fantasy 7 Remake arriverà su Nintendo Switch 2 (chiaramente il nome della console non è ancora quello ufficiale). Stando a quanto dichiarato, il titolo "sembra e gira come un gioco PS5 sul devkit di Switch 2". Le indiscrezioni ci dicono che la prossima piattaforma Nintendo dovrebbe avere all'incirca la stessa potenza di calcolo di PS4 standard in modalità handheld, e di PS4 Pro in modalità docked. Potenzialmente, quindi, il gioco potrebbe effettivamente essere distribuito sulla prossima console ibrida della grande N. L'insider aggiunge che il port è stato realizzato in pochissimo tempo, e che potrebbe persino essere un gioco di lancio di Switch 2. Riguardo alla console, il leaker suggerisce anche che il devkit è compatibile con alcuni giochi Switch, e che presenta nuove funzioni per la camera e il supporto a un nuovo tipo di cartucce.

I Am A Hero Too prosegue dichiarando che il remake di Final Fantasy 9 ha ancora bisogno di rifiniture e che, sebbene fosse inizialmente previsto per l'estate 2024, potrebbe subire un rinvio. Final Fantasy X/Final Fantasy X-III continua - conta su uno staff ridotto all'osso al momento, e difficilmente il progetto verrà presentato presto.

Passando a Final Fantasy 7 Rebirth (sconsigliamo di proseguire con la lettura per evitare possibili spoiler sul gioco), il leaker afferma che la fine dell'arco narrativo porrà le basi per un cambio di personaggio che seguiremo nella terza ed ultima parte del remake. L'insider conclude l'intervento specificando che Square-Enix possiede "i nuovi dev kit di PS5", probabilmente corrispondenti alla versione Pro della console current gen di Sony.



Nonostante il leaker abbia correttamente previsto l'arrivo di Persona 3 Reload in passato, invitiamo a prendere con estrema cautela quanto riportato nell'attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Square-Enix.