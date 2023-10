Final Fantasy 7 Remake per Switch 2 e Xbox? Scordatevelo per il momento, dice un leaker

Nonostante il periodo di esclusività PlayStation sia scaduto da un bel pezzo e la versione PC sia già diventata realtà, Final Fantasy 7 Remake non ha ancora fatto il grande passo verso Xbox.

Lo scorso agosto il cuore dei giocatori verdecrociati ha sobbalzato quando un cinguettio di Xbox Brasile ha suggerito l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake sulle proprie console, ma purtroppo si è rivelato un errore del reparto marketing. Il gioco è ancora confinato nei lidi PlayStation e PC, e probabilmente potrebbe rimanerci ancora a lungo, come suggerito da NateTheHate, un leaker che la comunità reputa molta affidabile. Tra le varie cose, ha spifferato in anticipo The Last of Us Part 1, Persona 3 Reload, Metroid Prime Remastered e il Nintendo Direct di settembre 2023.

Intervenendo in una discussione del forum Family Boards incentrata sulla possibile line-up di Nintendo Switch 2, NateTheHate ha consigliato ai partecipanti di escludere Final Fantasy 7 Remake dall'equazione. Stando alle sue fonti, Square Enix non avrebbe in programma né il porting per Switch 2, né quello per Xbox. "Final Fantasy 7 Remake non è nei piani al momento", ha scritto. "Potrebbe diventarlo un giorno? Sicuramente. È un piano attivo al momento? No. La versione per Nintendo Switch 2 esiste esattamente con esiste la versione Xbox. Se volesse farlo, Square Enix potrebbe; ma al momento non esiste alcun piano di questo tipo".

Non si tratta di un'informazione ufficiale, ma NateTheHate si è sbagliato raramente. Il consiglio, dunque, è di non attendere le versioni per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S: sebbene non siano impossibili, attualmente sono tutt'altro che realtà. Tra l'altro, il sequel Final Fantasy 7 Rebirth è previsto solamente su PlayStation 5 per il 29 febbraio 2024.