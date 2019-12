Final Fantasy 7 Remake: tema dinamico dedicato a Sephiroth con il preorder su Amazon!

Mancano ancora alcuni mesi all'atteso approdo di Final Fantasy VII Remake sul mercato videoludico: il rifacimento dell'iconico JRPG Square Enix sarà infatti pubblicato nel corso del mese di marzo 2020.

In attesa dell'esordio del titolo, Amazon ha presentato un bonus preordine esclusivo. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la nota piattaforma di e-commerce ha infatti annunciato che i giocatori che effettueranno il preordine della versione PlayStation 4 di Final Fantasy VII Remake su Amazon potranno ricevere uno speciale omaggio. Si tratta nello specifico di un tema dinamico per PS4, interamente dedicato al personaggio di Sephiroth. L'offerta è disponibile anche sulle pagine di Amazon Italia. Se interessati, potete procedere al preordine tramite il seguente link:

Ne approfittiamo inoltre per segnalare che Square Enix ha pubblicato un'ampia selezione di nuovi screenshot di Final Fantasy VII Remake. Le immagini immortalano diversi personaggi, tra cui Sephirot ed Aerith, ma consentono anche di dare un ulteriore sguardo ad evocazioni ed ambientazioni che troveremo in Final Fantasy VII Remake. Recentemente, inoltre, la software house ha reso disponibili al download anche un set di avatar e wallpaper dedicati a Tifa.



Final Fantasy VII Remake approderà su PlayStation 4 in data 3 marzo 2020, in esclusiva temporale sino al 2021.