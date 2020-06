Final Fantasy 7 Remake: tema dinamico di Tifa per PS4 ora gratis anche in Italia

In occasione del lancio di Final Fantasy 7 Remake Square Enix ha messo a disposizione diversi temi dinamici per la dashboard di PS4, tra i quali figura anche una dedicato a Tifa.

Quest'ultimo, che mostra l'eroina seduta sulla torre dell'acqua mentre scruta il cielo stellato, con tanto di melodia in sottofondo, era inizialmente riservato ai soli giocatori statunitensi che acquistavano un certo numero di snack del marchio Butterfinger. All'inizio del mese scorso è tuttavia stato pubblicato sul PlayStation Store giapponese, e adesso siamo felici di farvi sapere che è stato messo a disposizione gratuitamente anche per i giocatori italiani!

Non è più necessario creare un account per il negozio digitale giapponese, dal momento che da oggi 2 giugno il tema dinamico di Tifa può essere scaricato anche dal PlayStation Store italiano. Non dovete far altro che cercarlo dalla vostra PlayStation 4 oppure, se vi torna più comodo, dirigervi a questo indirizzo, cliccare su Aggiungi al carrello e completare la procedura di riscatto, che ricordiamo essere completamente gratuita.

Potete ammirarlo in anteprima nel video allegato in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare? Bello, vero? Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è al momento un'esclusiva PS4 e PlayStation 4 Pro, raggiungerà le altre piattaforma l'anno prossimo. Intanto stanno già circolando delle voci sul Final Fantasy 7 Remake Parte 2, che potrebbe essere un open world.