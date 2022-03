Final Fantasy 7 Remake: Texture Pack HD con IA, la nuova mod gratis

Il modder Alezein ha reso disponibile per il download gratis un Texture Pack HD per Final Fantasy VII Remake per PC, questo pacchetto presenta texture migliorate tramite Intelligenza Artificiale, strumento che ha permesso di aumentare qualità e risoluzione degli assets rispetto al materiale originale di Square Enix.

Il Texture Pack HD migliora le texture del Settore 7 ma l'autore di questa mod sta già lavorando per migliorare la grafica del Settore 5 e del Settore 6. Potete scaricare il Texture Pack HD di Final Fantasy 7 Remake da Nexus Mods, il file pesa 4.6 GB in versione compressa, un volta scompattato richiede circa 8 GB di spazio libero su disco.

Dopo il lancio di Intergrade la scorsa estate e l'arrivo del gioco su PC, Square Enix sembra aver interrotto il supporto post lancio per Final Fantasy VII Remake, con il publisher giapponese alle prese con altri progetti legati al gioco (pensiamo a Final Fantasy VII The First Soldier) e probabilmente anche con la Parte 2 del remake, sebbene ad oggi non ci siano dettagli di alcun tipo a riguardo.

La community di modder in ogni caso sta continuando a pubblicare contenuti, una delle ultime mod ad esempio permette di giocare con Red XIII in Final Fantasy 7 Remake.