Final Fantasy 7 Remake e The Avengers Project usciranno dopo marzo 2020?

In sede di presentazione degli ultimi risultati finanziari, i vertici di Square Enix hanno pubblicato un documento che illustra i videogiochi che la compagnia intende commercializzare nel corso dell'attuale anno fiscale, ossia fino al mese di marzo del 2020.

Come giustamente sottolineato dai colleghi di WCCFtech, nel documento non sembra esserci alcun riferimento alla finestra di lancio di due kolossal attesi da tutti gli appassionati di giochi di ruolo e action adventure, ossia Final Fantasy 7 e The Avengers Project.

A sottolineare l'assenza del Remake del capolavoro del 1997 e della nuova epopea legata ai Vendicatori Marvel in sviluppo presso le fucine digitali di Crystal Dynamics (con il prezioso contributo di Eidos Montreal) dai programmi del colosso videoludico giapponese per i prossimi mesi, c'è anche il grafico che mostra agli azionisti Square Enix le previsioni di vendita da qui dal 31 marzo 2020.

Queste ultime, infatti, risultano essere inferiori rispetto al 2019, un particolare che non è passato inosservato tra gli addetti al settore e che conferma, seppure indirettamente, la volontà del publisher nipponico di posticiparne l'uscita, o comunque di prevederne un lancio nel corso del prossimo anno. Qualora risultassero veritiere, queste indicazioni sposterebbero così la commercializzazione dei due titoli al prossimo anno fiscale, ossia nel periodo compreso tra l'1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021.

Anche le recenti voci di corridoio rimbalzate in rete ipotizzavano che Final Fantasy 7 Remake sarebbe uscito nel 2020, rigorosamente in formato episodico. Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte di Square Enix, vi riproponiamo il video di FFVII Remake che mostra come si è evoluto nel corso degli ultimi 4 anni.